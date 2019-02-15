"Молодежка" финал 6 сезон, 44 серия: "Медведи" решают отблагодарить Макеева

"Молодежка" финал 6 сезона: 44 серия
Макееву и Качалову удается поговорить. Антипов убеждает бывшую жену Сочникова поговорить с Олей. Шевцов пресекает действия Жилина и Орловой против Казанцева. Настя приезжает к Платонову и говорит, что беременна. Бакин помогает отцу вернуть деньги и наказать злодея. "Медведи" решают отблагодарить Макеева за его работу с ними.
"Молодежка": актеры
Екатерина Климова, Денис Никифоров, Влад Канопка, Федор Бондарчук, Максим Щеголев, Иван Жвакин, Серафима Низовская, Николай Добрынин, Макар Запорожский, Дарья Руденок, Анна Михайловская и другие.
Фото: ВК / "Молодежка".
Видео: Youtube / СТС.
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