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"Молодежка" финал 6 сезон, 44 серия: "Медведи" решают отблагодарить Макеева

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На СТС завершился показ сериала о молодежной сборной по хоккею.

"Молодежка" финал 6 сезона: 44 серия

Макееву и Качалову удается поговорить. Антипов убеждает бывшую жену Сочникова поговорить с Олей. Шевцов пресекает действия Жилина и Орловой против Казанцева. Настя приезжает к Платонову и говорит, что беременна. Бакин помогает отцу вернуть деньги и наказать злодея. "Медведи" решают отблагодарить Макеева за его работу с ними.

"Молодежка": актеры 

Екатерина Климова, Денис Никифоров, Влад Канопка, Федор Бондарчук, Максим Щеголев, Иван Жвакин, Серафима Низовская, Николай Добрынин, Макар Запорожский, Дарья Руденок, Анна Михайловская и другие.

Фото: ВК / "Молодежка".

Видео: Youtube / СТС.

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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