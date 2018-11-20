"Молодежка" 6 сезон, 37 серия: Оля Антипова подает на развод

Молодежка 6 сезон 36 серия
"Медведи" сразятся с "Металлистом" в финальном матче. Казанцев мстит Платонову. Даша хочет подставляет Лену. Антипов ревнует жену к игроку "Медведей".
Молодежка 6 сезон 37 серия
Качалов помогает Антипову контролировать эмоции. Платонов понимает, что допинг в пищу ему добавили про приказанию Казанцева, но у него нет доказательств. Точилин начинает ухаживать за Дианой. Бывший муж Каштановой просит ее простить его Оля подает на развод.
Молодежка: актеры
Николай Добрынин, Федор Бондарчук, Екатерина Климова, Серафима Низовская, Влад Канопка, Дарья Руденок и другие.
Фото: ВК / "Молодежка".
Видео: Youtube / СТС.
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