"Молодежка" 6 сезон 33 серия: Кисляка хотят запугать

На СТС продолжает показ сериала про хоккей. Сможет ли Макеев помирится с женой?

Молодежка 6 сезон 32 серия

Макеев ссорится с Василием Геннадьевичем из-за того, что тот ходил к Юле. Кисляк получает видео, которое он ждал... Макеев хочет помочь Кострову, совсем запутавшемуся в отношениях. Куницын чуть было не празднует День Рождения в одиночестве. Орлова делает Жилину странное предложение.

Молодежка 6 сезон 33 серия

Горовому необходимо долгое восстановление. Лена делится подозрениями со другом. Жилин исполняет просьбу Орловой. Кисляка хотят запугать. Каштанова решается встретиться с Юлей и рассказать ей правду об отношениях с Макеевым.

Молодежка 6 сезон: актеры

Денис Никифоров, Екатерина Климова, Серафима Низовская, Владислав Канопка, Дарья Руденок, Анна Михайловская и другие.

Фото: ВК / "Молодежка. Финальная битва".

Видео: Instagram / artem_gubin_