"Молодежка" 6 сезон 33 серия: Кисляка хотят запугать

Молодежка 6 сезон 32 серия
Макеев ссорится с Василием Геннадьевичем из-за того, что тот ходил к Юле. Кисляк получает видео, которое он ждал... Макеев хочет помочь Кострову, совсем запутавшемуся в отношениях. Куницын чуть было не празднует День Рождения в одиночестве. Орлова делает Жилину странное предложение.
Молодежка 6 сезон 33 серия
Горовому необходимо долгое восстановление. Лена делится подозрениями со другом. Жилин исполняет просьбу Орловой. Кисляка хотят запугать. Каштанова решается встретиться с Юлей и рассказать ей правду об отношениях с Макеевым.
Молодежка 6 сезон: актеры
Денис Никифоров, Екатерина Климова, Серафима Низовская, Владислав Канопка, Дарья Руденок, Анна Михайловская и другие.
Фото: ВК / "Молодежка. Финальная битва".
Видео: Instagram / artem_gubin_
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