"Молодежка" 6 сезон 31 серия: Каштанова узнает, что бывший муж отправил ее в больницу

На СТС продолжается показ сериала про молодых хоккеистов.

Молодежка 6 сезон 31 серия

Кисляк успешно проводит первое дело в суде. Каштанова узнает, что бывший муж отправил ее в больницу.

Костров узнает плохие новости перед матчем, и не может сосредоточиться на игре. Антипов делает Оле сюрприз, но они ссорятся. ВасГен решает вмешаться в личную жизнь Макеева и едет к Юле домой.

Молодежка 6 сезон: актеры

Владислав Канопка, Екатерина Климова, Денис Никифоров, Серафима Низовская, Анна Михайловская, Николай Добрынин, Федор Бондарчук и другие.

Фото: ВК / "Молодежка".

Видео: Youtube / СТС.