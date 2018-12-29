"Молодежка" 6 сезон 30 серия: "Металлист" выигрывает под руководством нового тренера

На следующей неделе в сериале на СТС Каштанова разоблачит предателей клуба...

Молодежка 6 сезон 30 серия

Макеев продолжает пить, и ребята замечают это. К нему приходят из опеки, и ВасГен переживает из-за этого. Каштанова звонит ребятам и желает им победы в матче. Далее она вызывает к себе Бакина, чтобы поговорить по поводу последней сделки. Они разоблачают аферу Калинина. В матче выигрывает "Металлист. Лучшим игроком признан Платонов.

Молодежка 6 сезон: актеры

Екатерина Климова, Николай Добрынин, Анна Михайловская, Федор Бондарчук, Денис Никифоров, Сергей Шакуров, Серафима Низовская, Владислав Канопка и другие.

Фото: ВК / "Молодежка".

Видео: Youtube / СТС.