Спектакль "Love letters" расскажет о виртуальном романе по переписке, где страстная женственность главной героини граничит с бескомпромиссной мужественностью главного героя. Гостей вечера ждет полное отсутствие спецэффектов, минимум декораций и всего лишнего. Здесь будет только сцена, два звездных актера и безупречная игра, которая позволит прочувствовать каждое слово.
В ролях: Екатерина Климова и Гоша Куценко
Продолжительность: 1 час 40 минут
Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена
Фото: dkvyborgsky.com
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