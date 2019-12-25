Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Love letters" расскажет о виртуальном романе по переписке, где страстная женственность главной героини граничит с бескомпромиссной мужественностью главного героя. Гостей вечера ждет полное отсутствие спецэффектов, минимум декораций и всего лишнего. Здесь будет только сцена, два звездных актера и безупречная игра, которая позволит прочувствовать каждое слово.

В ролях: Екатерина Климова и Гоша Куценко

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com