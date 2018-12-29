"Молодежка" 6 сезон 26, 27 серии: Бакин - старший получает новую должность

На СТС стартовал показ заключительного сезона сериала про команду "Медведей".

Молодежка 6 сезон 26 серия

Макеев переживает разрыв с женой и делится опасениями с Васгеном. Антипов возвращается к матери, и снова ссорится с возлюбленной. Бакин - отец спасает игру "Медведей". За это его щедро вознаграждают - он становится спортивным директором клуба. Казанцев понимает, как Платонов его подставил.

Молодежка 6 сезон 27 серия

Казанцев пользуется тем, что Каштанова лежит с сотрясением мозга, и тайно оформляет переход Антипова в клуб "Металлист". Антипов приезжает поговорить с возлюбленной. Кисляк - старший берется за дело. Кира едет в санаторий, а Костров узнает неприятные подробности ее личной жизни...

Молодежка 6 сезон: актеры

Екатерина Климова, Денис Никифоров, Николай Добрынин, Федор Бондарчук, Анна Михайловская. Дарья Руденок, Серафима Низовская и другие.

Фото: ВК / "Молодежка".

Видео: Youtube / ZSV 70 RUS.