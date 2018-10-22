На СТС продолжается показ сериала про хоккеистов.

Молодежка 6 сезон 22 серия

Настя понимает, что Казанцев не поможет Платонову и пытается сама решить проблему. Врачи говорят Кире: из-за беременности у нее снова подорвалось здоровье. Точилину предлагают работу главного тренера команды "Медведи". Антипов случайно слышит ссору Каштановой и Макеева. Парень хочет отомстить за мать…

Молодежка 6 сезон 23 серия

Антипов ссорится с Макеевым и пытается его ударить. Оля просит Антипова не спешить с выводом. Казанцеву становится известно, что Савчук встречался с Жилиным. Куницын ссорится с девушкой. Кира неожиданно встречает Веру и понимает, что у нее есть надежда. У "Медведей" появляется новый тренер…

Молодежка 6 сезон: актеры

Владислав Канопка, Денис Никифоров, Екатерина Климова, Иван Жвакин, Иван Мулин, Серафима Низовская, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Федор Брндарчук и другие.

Фото и видео: ВК / "Молодежка", YouTube / Sveta Anderson.B.