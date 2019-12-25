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Молодёжь в Петербурге стала брать больше кредитов
Сегодня, 10:52
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nastya960

Молодёжь в Петербурге стала брать больше кредитов

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Спрос вырос на ипотеку и потребительские кредиты.

В Петербурге в первой половине года из-за пандемии коронавируса вырос интерес к ипотеке, а с автокредитами дело обстоит несколько иначе. Об этом сообщили эксперты сервиса "Сравни.ру".

После снижения ставок по ипотеке спрос на жилищное кредитование вырос на 39%, спрос к автокредитам снизился на 20%. При этом доля заемщиков в период с января по мая в возрасте от 18 до 24 лет выросла на 6%.

Средняя зарплата, которую указывали в своих заявлениях заёмщики, обратившиеся за наличными, не изменилась и составляет 50 тысяч рублей. В среднем, в кредит берут около 220 тысяч рублей.

Стал известен размер льготного займа для предпринимателей Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: кредиты, молодежь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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