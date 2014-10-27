На Северном проспекте молдаванин попытался скрыть убийство, совершив поджог квартиры

Стали известны подробности пожара на Северном проспекте, который произошел 17 сентября.

28-летний мигрант подозревается покушении на умышленное убийство петербурженки, которое было совершено на Северном проспекте в доме номер 86 корпус 1. Полиция считает, что после того, как молдаванин ударил женщину молотком по голове, чтобы замести следы преступления, злоумышленник поджег квартиру и убежал.

Напомним, что ночью 17 сентября в диспетчерскую МЧС по Санкт-Петербургу поступил звонок о пожаре на Северном проспекте. Возгорание удалось потушить. На месте происшествия была обнаружена 57-летняя женщина с открытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами и ранами головы. Пострадавшую госпитализировали в НИИ Скорой помощи.

В настоящее время мигрант задержан правоохранительными органами. По версии следствия, молдаванин несколько раз ударил хозяйку квартиры по голове из-за неприязненных отношений.