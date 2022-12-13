Молдавский оппозиционер Шор назвал лишение его мандата незаконным

Политик хочет обжаловать решение местного парламента.

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил журналистам о том, что оспорит в Конституционном суде отзыв его депутатского мандата. По мнению политика, такое решение местного парламента является незаконным. Напомним, что ранее президент республики Майя Санду сообщила о том, что судьи Апелляционной палаты приговорили Игоря Шора к 15 годам лишения свободы по уголовному делу о выводе из банков страны одного миллиарда долларов. По закону активы фигуранта расследования будут конфискованы. Сам Игорь Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным". Он считает этот инцидент беспрецендентным в истории политики Молдавии, так как в парламенте страны не существует такого процесса или процедуры, как отзыв депутатского мандата.

Это решение абсолютно незаконное, оно противоречит практике Европейского суда по правам человека. Разумеется, мы будем оспаривать это решение в Конституционном суде. Этот мандат дал мне народ, и только он имеет право его забрать Игорь Шор, оппозиционер

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости