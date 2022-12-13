Посла Молдавии вызвали в МИД России

Лилиан Дарий находится в здании министерства иностранных дел в Москве.

Молдвский посол в Москве Лилиан Дарий прибыл к зданию российского министерства по иностранным делам, куда иностранного дипломата вызвали по поводу высылки одного из российских сотрудников дипломатического представительства в Кишиневе. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей", публикуя в социальных сетях ролик с кадрами прибытия посла. Напомним, что Молдавия приняла решение о высылке российского дипломата. Сотрудники российского посольства публично уведомили о том, что местные власти не разъяснили мотивы своего решения. Однако это решение произошло после того, как 17 апреля было отказано во въезде в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову. Чиновник должен был отправиться в Гагаузию на конгресс "Дружба народов".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости