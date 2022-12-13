Посол Украины в Болгарии Илащук записала официальное видеообращение в халате

Позже чиновницу на видео переодели в пиджак.

Украинское посольство в Болгарии разместило в социальных сетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, которая была одета в домашний халат, после чего удалило ролик. На оригинальном видео чиновница была одета в желто-синее одеяние. После удаления видео и опубликования нового, женщина предстала перед зрителями уже в пиджаке. Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский назначил Олесю Илащук на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии в декабре 2022 года. Местные журналисты узнали о том, что чиновница обучалась в Черновицком университете и Украинском гештальт-институте. Она писала в собственных аккаунтах о том, что работает линический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская социальная сеть) / Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България