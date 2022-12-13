Игорь Гросу сообщил о новых контрактах с Баку и Бухарестом.

Молдавия намерена получать азербайджанский газ через Румынию. Соответствующей информацией с местными журналистами в эфире телеканала TVR Moldova поделился спикер республиканского парламента, председатель правящей политической Партии действия и солидарности Игорь Гросу. Он пояснил, что страны достигли международного соглашения с азербайджанским нефтяным оператором SOCAR и румынской Romgaz S. A. Природные ресурсы могут приходить на территорию страны по трубопроводу "Яссы - Унгены" с общей протяженностью 43,2 километров, который был создан при помощи Евросоюза еще в 2014 году. Однако все это время газопровод не использовался Кишиневом.

По этому соглашению газ из Азербайджана через Турцию попадет в Трансбалканский газопровод и в Румынию. Это позволит и Молдавии закупать его. Мы будем пользоваться этим дополнительным источником газа. Игорь Гросу, спикер парламента Молдавии

Напомним, что пропускная способность газопровода из Румынии составляет порядка 1,5 миллиарда кубометров газа ежегодно. Вместе с непризнанным реги оном Приднестровья Молдавия потребляет за год до 3 млрд куб. м природного газа.

Спикер парламента Молдавии Гросу обвинил главу МИД России Лаврова в шовинизме.

Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA