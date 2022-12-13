Спикер парламента Молдавии Гросу обвинил главу МИД России Лаврова в шовинизме

Игорь Гросу оценил слова главы МИД РФ о "второй Украине".

Спикер парламента Молдавии, местный председатель политической партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу обвинил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в шовинизме. Соответствующее заявление депутат сделал в эфире телеканала TVR Moldova. Он прокомментировал высказывание министра иностранных дел РФ о том, что Кишинев может стать "второй Украиной". По мнению депутата, слова Лаврова показывают миру уровень уровень тяжелой деградации публичного поведения по отношению к Молдавии со стороны Москвы.

Подобные декларации со стороны дипломата — это игнорирование норм коммуникации со страной. Это шовинизм и дурно пахнущий империализм. Игорь Гросу, политик Молдавии

Игорь Гросу призвал международных союзников внимательно следить за подобными "промахами" российских официальных лиц. Он уверен, что в словах Сергея Лаврова о стремлении Молдавии лишиться статуса военного нейтралитета, а также о планах по вступлению в НАТО или объединению Кишинева с Румынией есть "много неправды".

Спикер парламента Молдавии поддержал группу наемников, воюющих на Украине.

Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA