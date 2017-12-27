Мокрый снег и гололедицу обещают синоптики 10 января

Синоптики обещают мокрый снег на среду, 10 января. Кроме того на дорогах местами возможна гололедица.

В среду, 10 января, в Северной столице обещают осадки. Синоптики Северо-Западного УГМС сообщают, что ночью и утром второго рабочего дня в 2018 году будет небольшой снег, местами мокрый. Ночная температура поднимется, по сравнению 9 января: всего от -3 до -1 градуса. Днем температура как во вторник - от -1 до +1 градуса.

При этом на дорогах местами будет гололед. поэтому водителям стоит соблюдать осторожность. Во время движения держать увеличенную дистанцию, заранее тормозить перед перекрестками и пешеходными переходами.

Ранее Piter.tv сообщал, что петербуржцев предупредили о гололеде в первый рабочий день.