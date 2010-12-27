Мокрый снег будет идти в Петербурге все воскресенье

Синоптики сообщили, что снег будет идти весь день.

10 декабря в Санкт-Петербурге выдастся снежным, но сугробов ждать не стоит, так как снег будет мокрым и быстро растает, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Жителям и гостям города не удастся поиграть в снежки потому, что температура воздуха сегодня не поднимется выше одного градуса тепла. Ветер умеренный. Дуть он будет с юго-востока со скоростью 5 метров в секунду.

Несмотря на то, что наступил декабрь, прихватить с собой зонтик – хорошая идея. Влажности достигнет 95%. Атмосферное давление составит 752-750 мм ртутного столба.