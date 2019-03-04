На "Беговой" снова заметили мокрые полиэтиленовые пакеты

Очевидцы уточнили, что станция метро "опять течет".

В понедельник, 26 апреля, петербуржцы сообщили, что на станции метро "Беговая" снова развесили полиэтиленовые пакеты для капающей воды, а под ногами внизу на лестнице – лужи. Фотографию опубликовал telegram-канал "Протестный Петербург".

"Фонтанка" узнала у "Метростроя", что данная зона не входит в компетенцию компании, а в пресс-службе "Петербургского метрополитена" заверили, что "пакеты старые, вода в них не сегодняшнего дня", однако существование проблемы подтвердили и отметили, что ее решают.

Ранее мы писали, что станцию "Зенит" откроют 2 мая в тестовом режиме.

Фото: "Протестный Петербург" / telegram