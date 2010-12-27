  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мобильный трафик в РФ вырос в полтора раза
Сегодня, 10:02
47
lesjasap

Мобильный трафик в РФ вырос в полтора раза

0 0

За 9 месяцев этого года россияне передали больше данных, чем за весь 2018 год.

Мобильный трафик в России  вырос в полтора раза (на 7%). Увеличению показателей способствует развитие сети LTE и невысокая стоимость услуг. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на представителем Минкомсвязи. 

За первые десять месяцев 201 года пользователи скачали и передали больше данных, чем за весь 2018 год. В январе-сентябре интернет-трафик достиг 10,9 млрд ГБ, а к декабрю 2018 - только 10,2 млрд ГБ. На данный момент в стране мобильного трафика меньше, чем фиксированного домашнего. Однако он растет не так быстро, как мобильный. Пользователи в квартирах накачали себе более 33 млрд ГБ. Таким образом объем данных возрос на 18,5%.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские магазины и ТЦ недосчитались покупателей перед НГ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: мобильный трафик
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии