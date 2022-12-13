Мобилизованные артиллеристы при помощи "Гиацинт-Б" спасли два взвода пехоты с помощью огневой поддержки

В Минобороны показали кадры с работой "Гиацинт-Б".

Отправленные по частичной мобилизации в зону проведения специальной военной операции на Украине российские артиллеристы спасли два боевых взвода пехоты с помощью огневой поддержки. Об этом журналистам рассказал заряжающий орудия "Гиацинт-Б" с позывным "Черемуха". Кадры распространились по социальным сетям при помощи пресс-службы министерства по обороне. Известно, что расчеты при помощи пушек с калибром 152-мм помогли пехоте. Он пояснил, что в оперативных мероприятиях также принимает участие дивизионная разведка. Солдаты либо напрямую, либо при помощи беспилотников видят цели.

Работали по живой силе противника и по укреплениям. <...> Расчет состоит у нас из мобилизованного состава. Выучились все, сражаемся, бьемся. <...> Силы продвигаются, наступают, поддерживаем наших ребят. заряжающий орудия "Гиацинт-Б" с позывным "Черемуха"

Напомним, что "Гиацинт-Б" представляет из себя буксируемую пушку, местоположение которой постоянно меняется. Это решение позволяет вести обстрел противника, но оставаться при этом назамеченным. В каждой точке, в которой работают артиллеристы, ради безопасности сформированы укрепленные траншеи и другие специализированные сооружения.

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Фото и видео: Минобороны России