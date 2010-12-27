Мнение эксперта: ТВК «Гарден сити» опасен для посетителей

МЧС Петербурга готовится дать официальный ответ о результатах проверки пожарной безопасности в 82-х торгово-развлекательных комплексах города. Сведения о некоторых из них уже просочились в СМИ

Напомним, что после пожара в кемеровском ТРЦ, приведшего к трагической гибели 64 человек включая детей, в России объявлена масштабная проверка соблюдения правил пожарной безопасности. Часть проверенных торговых объектов уже подлежит закрытию, а владельцам и арендаторам грозят крупные штрафы.

О результатах мероприятий в Петербурге сведения пока обрывочные. Согласно интервью со специалистом МЧС, одним из претендентов на административные санкции является ТВК "Гарден сити". Именно там, по словам эксперта, обнаружены серьезные нарушения пожарных норм и требований, создающие реальную угрозу посетителям.

"Как раз на следующий день после трагедии в Кемерово я с семьей посетил ТВК "Гарден сити", и даже беглого взгляда во время покупок хватило, чтобы заметить, как мне показалось, очевидные нарушения пожарной безопасности. Больше всего меня возмутило что я не увидел огнезащиты на несущих конструкциях и вентиляционных коробах дымоудаления. Это чревато тем, что во время пожара несущие стены попросту не выдержат и здание начнет рушиться прямо на посетителей. Также не сможет долго работать система дымоудаления, и дым быстро распространится по всему комплексу. А это значит, что у людей будет совсем немного времени на эвакуацию из горящего здания, отсчет пойдет на секунды. Подобные нарушения отлично просматриваются на видео и фото-материалах с происшествия в Кемерово", – рассказал сотрудник МЧС изданию "Версия на Неве".

Ранее сообщалось, что во время проверки ТВК "Гарден сити" сотрудниками ведомства было выявлено около десятка весомых нарушений, среди которых недоступность эвакуационных выходов возле магазинов "Колесо" и "OBI", эксплуатация электропроводов с нарушенной изоляцией, неполадки в системе дымоудаления. Эксперты отмечают, что даже по отдельности данные нарушения могут создать проблемы при возникновении пожара в ТРК, а их совокупность и вовсе делает комплекс опасным для посещения.

Наиболее бдительные посетители в свою очередь также стали больше обращать внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в ТЦ и ТРК. Отзывы о ТВК "Гарден сити" красноречиво говорят о том, что нарушения в нем заметны невооруженным взглядом даже обывателю. "Обратила внимание, что ни на одном этаже не увидела огнетушителей, а некоторые запасные выходы были завалены какими-то коробками, и ни один сотрудник не смог объяснить, почему всё так", – сообщает петербурженка. "Были вчера в этом ТЦ, ради интереса подергал дверь запасного выхода, а она закрыта", – рассказал другой посетитель.

В ведомстве напоминают, что в случае обнаружения грубых нарушений убытки понесут не только владельцы ТРК, но и арендаторы торговых площадей. Помимо штрафов им грозит полная остановка работы, что для крупных ритейлеров, таких как "Лэнд" или OBI, является серьезным экономическим риском потери прибыли. В случае обнаружения очевидных нарушений безопасности горожан просят сообщать в районное отделение МЧС или прокуратуру. Также вопрос теперь находится под контролем недавно созданного общественного движения "Безопасная среда".