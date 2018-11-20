Младшего сына хоккеиста Соколова заметили на похоронах убитой матери

Церемония прощания прошла в небольшой часовне на одном из кладбищ Петербурга.

Младший сын прославленного российского хоккеиста Максима Соколова пришел на похороны убитой матери. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Церемония прощания прошла в небольшой часовне на одном из кладбищ Петербурга. Проститься с умершей пришли несколько десятков человек. Гроб находился в центре храма с открытой крышкой. Ближе всех к нему стоял муж Ирины Максим Соколов. Он держал в руках свечку и постоянно крестился. Младший сын стоял в стороне. Некоторые присутствующие заметили у него на лице едва заметную улыбку. Журналисты издания полагают, что это нервное.

Старший сын Ирины не смог проститься с матерью. Он все еще находится в тяжелом состоянии. Однако сегодня стало известно, что молодого человека перевели из реанимации в обычную палату и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Пару дней назад он пришел в себя, однако не смог вспомнить, что с ним произошло.

Напомним, 13 июня в доме российского хоккеиста Максима Соколова разыгралась кровавая драма. В коттедже обнаружили тело его супруги Ирины, изрезанное ножом. Старший сын был тяжело ранен и чудом смог выжить. Самого мужчины в момент трагедии в доме не было.

Главным подозреваемым по делу проходит младший сын хоккеиста и убитой женщины. Следователям показались его показания слишком противоречивыми. Он заявил, что к нему в комнату ворвался старший брат и начал его душить. Однако 15-летнему юноше удалось вырваться и убежать к соседу. Он заявил мужчине, что брат сошел с ума и убедил его вернуться в дом, прихватив два ножа для самообороны. Вернувшись, подросток обнаружил тело матери, накинулся с ножом на брата и сильно ранил его.

На одежде восьмиклассника обнаружили следы преступления. Молодого человека задержали, но вскоре отпустили под надзор отца. К вопросу о мере пресечения следствие вернется после того, как будут известны результаты экспертиз и полиграфа.

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