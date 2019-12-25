Младшего сержанта оштрафовали за хищение почти 300 тысяч рублей у курсантов военной академии в Петербурге

Подсудимый обещал оказать содействие в сдаче экзаменов.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд привлек к ответственности младшего сержанта, его признали виновным в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что Мурад Курбаналиев будучи курсантом Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в период с февраля 2019-го года по февраль 2020-го года обещал помочь за деньги курсантам успешно сдать экзамены. При этом реализовать их просьбы он не мог, деньгами распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый вину признал полностью, дело слушалось в особом порядке. Суд учел, что мужчина ранее не привлекался к ответственности, чистосердечно раскаялся в содеянном, перечислил на благотворительность 40 тыс. рублей и возвратил курсантам деньги.

Курбаналиеву назначили наказание в виде штрафа в 120 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV