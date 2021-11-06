Председатель отдела внешних связей РПЦ митрополит Иларион поддержал введение QR-кодов в России в рамках карантинных мер против пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению митрополита, для России будет лучше, если в ближайшее время будут введены QR-коды и штрафы за их отсутствие.
Каждый день мы теряем тысячу человек - это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе.
митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних связей РПЦ
Ранее в России впервые выявили более 41 тысячи новых случаев коронавируса.
Видео: YouTube / Россия 24
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