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Митрополит Иларион поддержал введение QR-кодов в России

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Он также поддержал введение штрафов за отсутствие QR-кодов.

Председатель отдела внешних связей РПЦ митрополит Иларион поддержал введение QR-кодов в России в рамках карантинных мер против пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению митрополита, для России будет лучше, если в ближайшее время будут введены QR-коды и штрафы за их отсутствие.

Каждый день мы теряем тысячу человек - это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе.

митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних связей РПЦ

Ранее в России впервые выявили более 41 тысячи новых случаев коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: qr-код, коронавирус, митрополит иларион, россия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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