Он также поддержал введение штрафов за отсутствие QR-кодов.

Председатель отдела внешних связей РПЦ митрополит Иларион поддержал введение QR-кодов в России в рамках карантинных мер против пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению митрополита, для России будет лучше, если в ближайшее время будут введены QR-коды и штрафы за их отсутствие.

Каждый день мы теряем тысячу человек - это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе. митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних связей РПЦ

Ранее в России впервые выявили более 41 тысячи новых случаев коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24