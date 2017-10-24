Митинг против "Матильды": "протест против лжи на прошлое России"

В Петербурге прошел молитвенный митинг против нашумевшего фильма режиссера Алексей Учителя "Матильда"

В понедельник, 23 октября, православные активисты организации "Царский крест" собрались около памятника Римского-Корсакова, чтобы провести митинг против фильма Алексея Учителя "Матильда". Вчера проходила премьера картины в Мариинском театре. Всего в театральном сквере собралось около пятнадцати противников киноленты, они читали молитвы и высказывались против фильма. Представители правоохранительных органов переписали данные документа человека, представившегося Владимиром Знахуром. Он, судя по видео с места события, направлял собравшихся.

-Ну не показываются постельные сцены! Ну не показываются! Это Голливуд придумал! Сунул это в последнее десятилетие! Ну поцеловались на экране и достаточно! А вот эти все шуры-муры, ну ни к чему это! Дети, воспитанные на этом растут сексуально свободными! Сексуальная свобода приводит к развитию агрессивности! Вот вы психологию читали? Почитайте! - Так в чем опасность Матильды? - Ложь, с которой они воспримут историю,она не просто ложь о прошлом, это ложь переносится на будущее. Если там вот такие, то впредеди тоже такое. Нам, во-первых, царь не нужен. Наши предки были идиоты! Маньяки сексуальные! Царица предстает в этом фильме как идиотка, гадалка! Все переносится в настоящее!

Владимир Знахур, лидер активистов

Пока лидер активистов давал интервью телеканалам, его сторонницы и один сторонник начали читать молитву. Одна из активисток достала плакат. Полиция сделала женщине замечание, после чего она убрала плакат.

В это же время зрители шли на премьеру фильма в Мариинский театр, не замечая активистов. Возле самого театра, было много сотрудников полиции и на входе дежурили сотрудники охраны, которые проверяли через металлоискатель каждого зрителя.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева