Мишустин заявил о планах увеличить объемы поставок в ВС РФ истребителей пятого поколения

Поставки российских истребителей пятого поколения в Вооруженные силы страны планируется нарастить. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что говорит, в частности, о таких воздушных средствах боя как Су-57.
Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения...
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин заявил, что Крымский мост нужно восстановить максимально быстро.
Фото и видео: Правительство России
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