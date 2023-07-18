Мишустин заявил о планах увеличить объемы поставок в ВС РФ истребителей пятого поколения

Глава кабмина РФ рассказал о работе по повышению показателей обеспеченности армии.

Поставки российских истребителей пятого поколения в Вооруженные силы страны планируется нарастить. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что говорит, в частности, о таких воздушных средствах боя как Су-57.

Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что Крымский мост нужно восстановить максимально быстро.

Фото и видео: Правительство России