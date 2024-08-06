По словам главы правительства, налоговым сервисам нужно встроиться в привычную человеку экосистему.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что налоговая служба должна быть удобной. Об этом он сообщил на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.

По словам главы правительства, налоговым сервисам нужно встроиться в привычную человеку экосистему. Он пожелал Егорову, чтобы система администрирования "в первую очередь давала возможность людям, бизнесу меньше замечать работу налоговой службы". Мишустин подчеркнул, что сервисы должны проактивно предоставляться бизнесу.

Ранее мы сообщали, что Мишустин провел встречу с главой ФНС.

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