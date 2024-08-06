  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:17
39
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин заявил, что налоговая служба должна быть удобной

0 0

По словам главы правительства, налоговым сервисам нужно встроиться в привычную человеку экосистему.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что налоговая служба должна быть удобной. Об этом он сообщил на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.

По словам главы правительства, налоговым сервисам нужно встроиться в привычную человеку экосистему. Он пожелал Егорову, чтобы система администрирования "в первую очередь давала возможность людям, бизнесу меньше замечать работу налоговой службы". Мишустин подчеркнул, что сервисы должны проактивно предоставляться бизнесу.

Ранее мы сообщали, что Мишустин провел встречу с главой ФНС.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, налоговая служба, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии