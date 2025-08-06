Мишустин раскритиковал трату времени учителями на административную работу

Глава кабмина РФ встретился в Доме правительств а с Анзором Музаевым.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием прежнюю административную нагрузку на учителей, когда педагогам приходилось тратить большее количество времени на заполнение формуляров, чем на обучение детей. Соответствующее заявление сделал глава федерального правительства в ходе рабочей встречи с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым в Москве. Чиновник пояснил коллеге, что профильное ведомство серьезно занялось решением проблемы.

Регулярно мы с вами сверяем часы по снижению административной нагрузки на учителей. Потому что это было безобразием, когда учителя фактически тратили больше времени на заполнение разных формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками, на методологию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России