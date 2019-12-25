Глава правительства призывает регионы временно закрыть развлекательные учреждения.

Михаил Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе. Об этом сообщили в "Интерфаксе". Сейчас соответствующие ограничения введены только в Москве с 30 марта по 5 апреля. По словам чиновника, "заградительные меры" нужны для того, чтобы сдержать распространение инфекции внутри страны.

Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны, отнеситесь к ним серьезно и ответственно прокомментировал Мишустин

Глава правительства пояснил, что принятые решения он считает "безусловно жесткими". Однако он видит необходимость в приостановке работы заведений для отдыха и развлечений. С 26 марта в столице РФ закрылись магазины одежды, парки, общепит функционирует только с заказами на доставку на дом. Аналогичные требования введены с Петербурге, Московской области. Губернатор СПб постановил закрыть для посетителей храмы и мечети, однако в епархии заявили, что не планируют останавливать богослужения. Запреты сверхустановленных федеральными органами мер зафиксированы в Краснодарском крае, Рязанской и Амурской областях.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в России перевалило за 1000.

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