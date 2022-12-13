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Мишустин призвал продолжить формирование общих энергетических рынков ЕАЭС

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Глава кабмина РФ рассказал о климатической повестке и атомной энергии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал продолжить формирование общих энергетических рынков ЕАЭС. Соответствующей информацией чиновник поделился с коллегами в ходе выступления на межправительственном заседании евразийского экономического союза, проводимого в Казахстане. Эксперт надеется развивать совместные рынки ресурсов, но при этом е забывать о существующей климатической повестке. Он уверен, что его страна обладает хорошим опытом применения атомной энергии в мирных целях, а специалисты готовы делиться знаниями и лучшими практиками с дружественными партнерами.

Считаю необходимым продолжить формирование общих энергетических рынков с одновременным продвижением зеленой климатической повестки.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин отметил, что страны - участницы ЕАЭС в последнее время сталкиваются с негативными последствиями изменения климата. Россия призывает гармонизировать глобальные подходы по углеродному регулированию и финансированию климатических проектов, а также по возможности ускорить распространение современных низкоуглеродных технологий.

Мишустин: планы Запада доминировать отразились на ЕАЭС, но негативные прогнозы не сбылись.

Фото и видео: Правительство России

Теги: атомная энергетика, еаэс, кабмин, климатические изменения, михаил мишустин, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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