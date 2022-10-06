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Мишустин предложил ускорить работу по развитию туризма в регионе Каспия

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Глава кабмина РФ рассказал о необходимости использовать уникальный потенциал региона.

Глава российского правительства Михаил Мишустин предложил ускорить работу по развитию туризма в рамках каспийского региона. Соответствующее предложение чиновник огласил на пленарном заседании Второго Каспийского экономического форума в Москве. Россия надеется, что соглашения будут подписаны оперативнее при помощи регулярных обсуждений руководителей отрасли.

Предлагаю ускорить согласование этих документов. И договориться о регулярных встречах руководителей туристической отрасли. Вместе мы сможем создать конкурентоспособные продукты для путешествий, открыть новые направления.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона путешественников ежегодно. Однако увеличить потенциал региона все еще можно, так как там уникальная природа и существуют возможности для активного и оздоровительного отдыха. В частности, Иран передал партнерам проект документа о сотрудничестве в туристическом направлении.

Мишустин: РФ расширяет географию работы карт "Мир" с дружественными странами.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, каспий, каспийская пятерка, михаил мишустин, ттуризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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