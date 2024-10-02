Мишустин поручил обеспечить поддержку аграриев в приграничье

Глава кабмина встретился с Борисом Листовым.

Белгородская, Брянская и Курская области, подвергающиеся регулярно вооруженным провокациям со стороны киевского режима, - это важнейшие для сельского хозяйства России регионы, поэтому им требуется помощь со стороны государства и в том числе от Россельхозбанка. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин во время рабочей встречи с главой правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Чиновник дал поручение коллеге взять вопрос поддержки под его личный контроль.

Непростая там обстановка. Однако это важнейшие регионы для страны в области сельского хозяйства. И, конечно же, здесь в это время надо их поддерживать. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров страны заметил, что властям важно мониторить все инструменты поддержки, которые используют жители приграничных территорий, помогать местным предпринимателям, бизнес-индустрии в целом и гражданскому населению.

Мишустин поручил Россельхозбанку нарастить поддержку АПК.

Фото и видео: Правительство России