Мишустин: поддержка малого бизнеса нужна, но в гиперопеке он не нуждается

Глава кабмина РФ встретился в Доме правительства с гендиром МСП.

Малый и средний бизнес в России должны чувствовать поддержку, однако в слишком большой опеке такие предприятия не нуждаются. Соответствующее заявление сделал председатель правительства страны Михаил Мишустин во время рабочей встречи с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. Чиновник объяснил коллеге, что важно предпринимать конкретные меры помощи и взаимодействие таких компаний с крупными игроками.

Очень важно, чтобы чувствовали поддержку в виде субсидий, грантов, программ помощи. Иногда слишком большая опека не нужна малому и среднему бизнесу, потому что в основном его интересует льготное кредитование, доступные средства" Что тоже очень важно для них - это чтобы они знали друг о друге. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров указал гендиректору МСП на эффективность повышения до 25 процентов объема обязательной реализации у крупного бизнеса с предприятиями из реестра МСП.

Корпорация МСП и ЦБ работают над новой программой поддержки бизнеса приграничных регионов.

Фото и видео: Правительство России