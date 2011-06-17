Мишустин назвал объединение усилий России и Китая лучшим ответом на незаконные санкции

В РФ оценили внешние условия, при которых приходится сотрудничать Москве и Пекину.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал объединение усилий России и Китая лучшим ответом на недружественные и незаконные санкции со стороны Запада. Об этом чиновник упомянул на онлайн-встрече с коллегой Ли Кэцяном. Спикер упомянул, что взаимоотношения между Москвой и Пекином формируются в условиях непростой внешнеполитической обстановки.

Некоторые зарубежные партнеры используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы: незаконные односторонние санкции, политическое и экономическое давление. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В качестве позитивного примера российско-китайского сотрудничества Мишустин назвал сопряжение планов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Данный проект направлен на укрепление связи на территории ЕАЭС и КНР, а также на экономический прогресс национальных экономик. Программа является частью создания Большого евразийского партнерства.

Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд.

Фото и видео: Правительство России

