Мишустин: искусственный интеллект заменит монотонный, рутинный труд

Глава правительства РФ оценил особенности развития ИИ и его влияние на мир.

Искусственный интеллект заменит монотонный, рутинный труд. Об этом Михаил Мишустин сообщил участникам просветительского марафона "Новое знание". В рамках открытой лекции чиновник объяснил, что в первую очередь пропадут профессии, связанные с однообразным трудом. Он посоветовал узнать подробности по теме из работ экономиста Клауса Шваба.

Мы видим, что, в первую очередь, исчезают профессии, где рабочие места связаны с выполнением монотонного, рутинного, однообразного труда. Повторяющиеся операции, которые поддаются алгоритмизации и формализации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заверил участников марафона в том, что особенностью нового этапа развития общества станет то, что благодаря ИИ и большим данным машины будут способны выполнять работу, которая требует умственную деятельность.

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