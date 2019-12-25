Мишустин: искусственный интеллект заменит монотонный, рутинный труд

Искусственный интеллект заменит монотонный, рутинный труд. Об этом Михаил Мишустин сообщил участникам просветительского марафона "Новое знание". В рамках открытой лекции чиновник объяснил, что в первую очередь пропадут профессии, связанные с однообразным трудом. Он посоветовал узнать подробности по теме из работ экономиста Клауса Шваба.
Мы видим, что, в первую очередь, исчезают профессии, где рабочие места связаны с выполнением монотонного, рутинного, однообразного труда. Повторяющиеся операции, которые поддаются алгоритмизации и формализации.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Чиновник заверил участников марафона в том, что особенностью нового этапа развития общества станет то, что благодаря ИИ и большим данным машины будут способны выполнять работу, которая требует умственную деятельность.
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