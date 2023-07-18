Мишустин: финансирование нужд СВО идет в полном объеме, несмотря на санкции

Глава кабмина РФ рассказал о работе властей в обход западных санкций.

Потребности российской специальной военной операции финансируются государством в полном объеме, несмотря на попытки со стороны Запада внедрить свое санкционное давление. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании координационного совета по обеспечению Вооруженных сил страны сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник считает, что Запад хочет воздействовать на экономику России, однако власти все равно продолжат вкладывать денежные средства и поддерживать производство, деятельность армии и прочих воинских формирований. Премьер-министр РФ добавил, что установленные главой государства Владимиром Путиным дополнительные и социальные выплаты участникам СВО и членам их семей будут направляться адресатам своевременно.

Особо обращу внимание всех присутствующих: важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о планах увеличить объемы поставок в ВС РФ истребителей пятого поколения.

Фото и видео: Правительство России