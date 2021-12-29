Мишина и Галлямов установили личный рекорд в короткой программе на ОИ

Петербургская пара идет на второй позиции по результатам проката.

Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили личный рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Они получили за выступление от судей 82,76 балла. Петербургские фигуристы, действующие чемпионы РФ, Европы и мира в командном первенстве занимают третье место на соревновании пар. Воспитанники Тамары Москвиной провели сильнейший прокат в своей профессиональной жизни, но уступили по очкам двум парам, которые также обновили свои достижения.

Лидируют с новым мировым рекордом китайские представители Суй Вэньцзин и Хань Цун. Фигуристы заработали 84,41 балла. Сейчас пару называют основными претендентами на золотые медали ОИ-2022. Меньше балла иностранцам уступили по итогам короткой программы подопечные Этери Тутберидзе и Максима Транькова Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Россияне завоевали 84,25 балла после проката.

Все три лидирующих дуэта провели безошибочные прокаты с запредельно высокими оценками по технике. Еще один российский дуэт из школы Москвиной - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут на четвертом месте с 78,59 баллами.

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Фото и видео: YouTube / Olympics

