Мировой лидер наружной рекламы полностью покинул российский рынок

РБК оценивает стоимость Russ Outdoor в девять миллиардов рублей.

Мировой лидер наружной рекламы JCDecaux полностью покинул российский рынок, выйдя из состава акционеров Russ Outdoor. Компания владела 25% акций. Об этом пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора компании Роберта Мирзояна.

Отмечается, что долю акционеров из Франции выкупила фирма ООО "Стинн". До этого у них уже было 48,57% акций Russ Outdoor. Теперь доля увеличилась до 73,57%. Оставшиеся 26,43% акций Russ Outdoor принадлежат ВТБ.

РБК оценивает стоимость Russ Outdoor в девять миллиардов рублей. При этом сумма сделки не раскрывается.

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