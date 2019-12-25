Программа будет называться "Флора".

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что мировые писатели подготовят эссе по картинам Эрмитажа. Об этом сообщает ТАСС.

Программа получила название "Флора". Отмечается, что в ней примут участие более десятка знаменитых, модных писателей из России и Австрии. Более того, артисты и художники создадут на основании этих эссе перформансы.

Известно, что в проекте примет участие Евгений Водолазкин, Ольга Седакова, Татьяна Толстая, а также писатель из Белоруссии Виктор Мартинович. Среди австрийских писателей — Томас Главинич.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

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Фото:pixabay