Минздрав введет мораторий на редактирование генома человека

Без соответствующего законодательства российские генетики видят больше проблем в исследованиях, чем пользу.

Российское профессиональное сообщество генетиков готовит обращение в Министерство здравоохранения, чтобы запретить эксперименты с человеческим геномом. Специалистов не устраивает этическая сторона редактирования генома. Документы будут направлены в адрес Вероники Скворцовой.

Об инициативе сообщил главный внештатный генетик Минздрава Сергей Куцев. Экспертное сообщество посчитало необходимым вмешаться после эксперимента, проведенного китайским биохимиком Цзянькуем Хэ. Тот неоднократно менял геном на стадии эмбриона. В результате иностранец получил двух генетически модифицированных детей. Хэ рассказал, что те стали невосприимчивы к ВИЧ-инфекции.

После удачного опыта российские биологи заявили о готовности провести аналогичный эксперимент. Для этого даже нашли добровольцев.

Мы все приняли решение, о том, что это недопустимо. Мы готовим соответствующее обращение….. с просьбой наложить мораторий, до тех пор, пока не будут выработаны определенные правила работы с человеческими эмбрионами. Пока специалисты не докажут безопасность этой технологии заявил Куцев

Спикер добавил, что редактирование генома является перспективной технологией, которая позволит решать проблемы онкологии и наследственных заболеваний. Однако, также может привести к серьезным последствиям и получить новые заболевания.

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