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Минздрав: в России около 30 человек заразились "омикроном"
Сегодня, 12:12
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Минздрав: в России около 30 человек заразились "омикроном"

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Состояние всех пациентов оценивается как стабильное.

В России подтверждено уже около 30 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил заместитель главы министерства здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

По его словам, состояние всех пациентов оценивается как стабильное. Тяжелых случаев заболевания не выявлено.

Напомним, на прошлой неделе в ходе выступления в Государственной думе вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на территории страны были выявлены 25 случаев заражения "омикроном". Заражение этим вариантом коронавируса подтвердилось у жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее Центр "Вектор" опубликовал фото штамма "омикрон". Клетки организма человека были заражены в лабораторных условиях.

Фото: Piter.TV

Теги: виктор фисенко, коронавирус, штамм омикрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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