Чиновники объяснили, какие нововведения внедрены в документ.

Минздрав утвердил 13-ю версию методических рекомендаций по COVID-19. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. Документ разработан в сотрудничестве с ведущими экспертами, а также учитывает накопленные научные знания.

В новой версии обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения. пресс-служба Минздрава РФ

В Минздраве РФ напомнили о том, что моноклональные антитела (клонированные молекулы, сформированные иммунной системой. Они способны связать и нейтрализовать возбудитель для определенного заболевания) позволит нейтрализовать инфекцию у тяжелобольных пациентов еще на раннем этапе заболевания. В РФ также усовершенствована схема терапии для амбулаторных пациентов. На ранних этапах медики будут предупреждать чрезмерную воспалительную реакцию.

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V".

Фото: Минздрав России