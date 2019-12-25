Минздрав предупредил о вреде детского шампанского

Специалист считает, что если ребенку в возрасте 3-5 лет понравится безалкогольное шампанское, у него в целом может сложиться позитивное отношение к алкоголю.

Взрослые приучают детей к алкоголю, давая им пробовать детское шампанское. Так считает главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн. Об этом сообщило "РИА Новости".

Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием. Евгений Брюн

Специалист считает, что если ребенку в возрасте 3-5 лет понравится безалкогольное шампанское, у него в целом может сложиться позитивное отношение к алкоголю. Изменить потом это будет очень трудно.

Также Брюн отметил, что у 10-20% населения может быть генетическая или врожденная склонность к алкоголизму.

Также против детского шампанского высказалась и главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Она рассказала, что в этом напитке много сахара. А постоянное употребление газировки приводит к ожирению у детей.

Ранее диетолог посоветовала запивать вино и шампанское водой.

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