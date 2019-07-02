Минздрав планирует проверять студентов и школьников на наркотики

Данные изменения необходимы для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств.

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников. Проект сделает обязательным исследование на употребление наркотических веществ. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Данные изменения необходимы для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В обязательном порядке школьников и студентов будут проверять на употребление опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина и многих других.

Ранее на Piter.TV: В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики.

Видео: YouTube/ Фонд Город без наркотиков