Минздрав предлагает наказывать россиян за распространение информации о вреде вакцинации

Ответственность за нарушение запрета будет регулироваться Кодексом РФ.

Минздрав РФ разрабатывает законопроект, который предусматривает наказание за распространение информации о вреде вакцинации. Об этом пишет ТАСС.

Первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева подчеркнула, что люди, которые популяризируют в стране отказ от прививок, подрывают доверие граждан к этой процедуре. По этой причине мероприятия по иммунопрофилактике не всегда эффективны.

Отдельным пунктом будет прописана ответственность за распространение информации о вреде прививок в СМИ и интернете. Призывом здесь считается "обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации".

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