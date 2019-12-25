В Минздраве заявили, что план вакцинации в России выполнен на 25%

В России массовая вакцинация стартовала 18 января.

Заместитель главы Минздрава Олег Гриднев заявил, что в России необходимо наращивать темпы массовой вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что план массовой вакцинации в стране выполнен на 25%.

В последнее время, как отметил замглавы ведомства, темпы вакцинации ускорились. По его словам, к сентябрю-октябрю необходимо привить порядка 60% населения.

Олег Гриднев уточнил, что в России нет никаких проблем с производством вакцин от коронавируса, а прививаются люди на добровольной основе.

Максимально нужно работать и медикам, и СМИ, органам власти, всем работать на то, чтобы привлечь население к вакцинации,— сказал он.

Напомним, что в России массовая вакцинация началась с 18 января.

Фото: Piter.TV