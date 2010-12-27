Минздрав РФ рассказал, где проживает больше всего людей с ожирением

Первые три строчки антирейтинга заняли Алтайский край, Магаданская и Курганская области.

Минздрав РФ назвал регионы, в которых проживает больше всего людей с ожирением. Первые три строчки антирейтинга заняли Алтайский край, Магаданская и Курганская области. В этих районах диагноз "Ожирение" поставили 5,4 %, 3,4 % и 2,8 % пациентам соответственно. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

По словам экспертов, за последний год в 85 регионах России число людей с ожирением возросло на 10 %. В Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях эта цифра еще больше — 25 %.

В последнее время особенно актуальна проблема детского ожирения. Так, в Еврейской АО ровно половина пациентов с этим диагнозом — дети от 0 до 17 лет. В общем по России на детей с переизбытком веса приходится третья часть от всех пациентов.

Ранее мы писали, что количество людей с ожирением достигло лимита.

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