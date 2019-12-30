В Минздраве назвали коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от посещения китайского города Ухань.

Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян. Об этом пишут РИА Новости.

Он отметил, что основным биологическим угрозам посвящена статья 7 федерального закона. К опасностям относят изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков.

О первом случае заболевания новым типом коронавируса (2019-nCoV) в Китае стало известно 31 декабря. Его зафиксировали в Ухани. По состоянию на 21 января цифра увеличилась до 291 заболевших людей, шесть из них погибли.

Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от посещения Ухани. В случае поездки в КНР рекомендуется соблюдать меры предосторожности. В частности, по улицам стоит ходить в масках, тщательно мыть руки, избегать рынков, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарков и прочих мест с животными. Есть нужно только термически обработанную пищу и пить только бутилированную воду.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. По предварительным данным, возбудителем стал новый тип коронавируса —2019-nCoV. Среди начальных симптомов – повышение температуры и кашель. Первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов.

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