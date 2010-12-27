Минздрав России ужесточит контроль качества донорской крови

Кровь будут исследовать на наличие вирусных инфекция.

Правительство России утвердило новые правила заготовки донорской крови. Теперь ее будут проверять на наличие вирусных инфекций, что позволит повысить уровень безопасности оказания донорской помощи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Теперь кровь будет отправляться на молекулярно-биологическое исследование на маркеры вирусных инфекций (гепатиты В, С, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Это поможет не только повысить уровень оказания донорской помощи, но и выявить заболевания на ранних стадиях.

Помимо этого, введено новое понятие "система безопасности" в сфере донорства крови и ее компонентов. Данная система должна обеспечить стабильность всех процессов по хранению, транспортировке, использованию.

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