Минздрав РФ попросили отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Сейчас препарат проходит только первую-вторую стадию клинических испытаний.

Минздрав России попросили отложить регистрацию вакцины от коронавируса. С просьбой выступила Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, сообщает "Фармацевтический вестник".

Речь идёт о вакцине, которую разрабатывают в национальном исследовательском центре имени Гамалеи. В ассоциации считают, что нужно дождаться момента, когда препарат пройдёт все три стадии клинических испытаний и можно будет проанализировать их результаты. Только после этого получится оценить безопасность и эффективность данной вакцины от коронавируса.

В АОКИ добавили, что сейчас препарат проходит только первую-вторую стадию. Завершение третей запланировано на 31 декабря.

Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ. цитата из обращения

Ранее в Минздраве оценили перспективы скорой массовой вакцинации россиян от коронавируса.